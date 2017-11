Prier aux intentions du Pape en novembre

Cahiers Prions

Cette intention, précédés d’un préambule, peut être lue à la fin de la prière universelle préparée par l’équipe liturgique. Elle peut être introduite ainsi : «Seigneur, nous te prions aussi – avec tout le Réseau Mondial de Prière du Pape – à l'intention que François nous propose ce mois-ci : «En communion avec des millions de chrétiens à travers le monde, prions maintenant pour l’intention que confie le Pape à l’Église ce mois-ci».

Intention de prière pour le monde.

Témoigner de l’Évangile en Asie : Pour les chrétiens d’Asie afin qu’en témoignant de l’Évangile par la parole et l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compréhension réciproque, particulièrement avec les membres d’autres religions.

Nous nous tournons vers l’Asie aux innombrables visages, langues et religions. Nous te présentons ce continent, Seigneur, et tous les chrétiens qui y vivent. Que leur présence et leur action permettent une avancée vers un dialogue entre les religions, dans un respect des convictions de chacun.

MÉDITATION

Pour prier cette intention, nous vous proposons un message du pape François à l’occasion de la 30ème rencontre interreligieuse annuelle pour la paix organisée par l’école du bouddhisme Tendai sur le mont Hiei, au Japon en août 2017.

A l’attention du vénérable Koei Morikawa, Prêtre Suprême de l’école du bouddhisme Tendai

«A l’occasion du trentième rassemblement pour la paix dans le monde sur le mont Hiei, je suis heureux de vous envoyer des saluts cordiaux, ainsi qu’aux représentants des différentes traditions religieuses qui y participent. Je vous assure de ma proximité spirituelle et me joins à vous dans la prière pour une floraison renouvelée de la concorde et de l’harmonie dans les nombreuses parties du monde déchirées par la guerre.

Ce Sommet interreligieux annuel contribue de manière significative à la construction de cet esprit de dialogue et d’amitié qui permet aux fidèles des religions du monde de travailler ensemble pour entrouvrir de nouveaux chemins pour la paix au sein de notre famille humaine. La prière inspire et soutient notre engagement pour la paix, puisqu’elle aide à rendre plus profond notre respect mutuel en tant que personnes, elle renforce les liens d’amour entre nous, et pousse à accomplir des efforts décisifs pour promouvoir des relations justes et une solidarité fraternelle.

(...) Nous croyons que la paix durable est vraiment possible, puisque nous savons que rien n’est impossible si nous nous adressons à Dieu dans la prière.

Dans cette confiante espérance, et avec l’assurance renouvelée de ma prière, j’invoque l’abondance de bénédictions divines sur l’assemblée du Mont Hiei.»

Marie Dominique - Equipe Réseau Mondial de Prière pour le Pape - France