6 août - Transfiguration du Seigneur

Le récit de la transfiguration est à lire en parallèle avec celui de Gethsémani (par exemple Marc 14, 32-42) : mêmes disciples, prière de Jésus, mentions du sommeil. On y trouve de nombreuses allusions pascales : « l'exode qu'il allait accomplir à Jérusalem », la frayeur des disciples, la nuée ténébreuse, « la gloire de Jésus »... De fait, on va se mettre en route pour Jérusalem et la Passion. Là, tout ce qui arrivera semblera démentir la qualité de Fils de Dieu de Jésus. Cet éblouissement mystique des trois disciples, anticipant la gloire de la résurrection, leur confirme que, malgré ce qui va se passer, Jésus est bien le Fils aimé. Pierre, avec l'installation de ses tentes, manifeste qu'il n'est pas partant pour Jérusalem, comme il dira en Matthieu 16, 22 : « Dieu t'en préserve, Seigneur ! Non, cela ne t'arrivera pas ! ». La seconde lecture (2 Pierre 1, 12-19) va être à relire.



« Mon Fils »



En Matthieu 16, c'est Pierre qui avait qualifié Jésus de Fils de Dieu, et Jésus avait déclaré que cette parole ne venait pas de l'ascendance humaine de Simon mais du Père lui-même, comme ici. Personne ne peut aller au Fils, croire en lui, si le Père ne l'attire (Jean 6, 44 et 65). Important : l'Être qui fonde l'univers, à la source de l'homme et de toute chose, c'est lui qui nous désigne Jésus de Nazareth, cet homme d'un pays et d'une époque, comme son Fils, son image, sa présence parmi nous, celui vers qui nous devons aller pour le rencontrer, lui le Dieu de tout, de tous et de toujours. Quand nous disons que Dieu a un Fils, nous signifions que Dieu est en lui-même fécondité, génération de lui-même, et que nous rejoignons le « Père-arbre » par son fruit qui est tout lui-même, le Fils. Le texte de Luc dit : « Mon Fils, mon Élu ». Ces deux termes, d'abord appliqués à Israël, le peuple choisi, sont à première vue contradictoires : on ne choisit pas le fils que l'on engendre, pas plus que le fils ou la fille ne choisissent leurs père et mère. En principe, Dieu ne choisit pas d'avoir un Fils, ni d'avoir ce Fils-là : s'il n'est pas Père, il n'est rien et si le Fils n'est pas celui-là, il n'est pas son image. En fait, Dieu est librement ce qu'il est. En lui, nécessité et liberté ne sont pas des contraires et Jésus est à la fois celui qui « sort de lui » et celui qu'il choisit. De même les parents humains ont à choisir, adopter, l'enfant qu'ils ont engendré. Et le choisir à nouveau, à mesure qu'il change. De même pour les époux.



Les trois tentes



Dresser la tente, disions-nous, c'est s'arrêter, s'installer. Pierre ne sait pas ce qu'il dit, il veut rester là, au lieu de redescendre des hauteurs et de se mettre en route vers Jérusalem, la ville qui va tuer le Christ. Je recopie des extraits de 2 Pierre 1,13-18 en soulignant certains mots (vous comprendrez pourquoi) : « Oui, je crois qu'il est de mon devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, de vous tenir en éveil par mes rappels ; car je sais que cette tente, je la quitterai bientôt. [...] Je prendrai soin qu'à chaque occasion vous puissiez, après mon exode, vous remettre ces choses en mémoire, car ce n'est pas en suivant des fables [...] que nous vous avons fait connaître la puissance de l'avènement de Notre Seigneur Jésus Christ ; c'est pour avoir contemplé sa majesté. » Ici se place un autre récit de la transfiguration. Pierre a fait des progrès : dans l'avenir il voit la gloire mais il sait que, pour y parvenir, il faut « quitter cette tente », passer par la mort. Je le répète, ce processus se reproduit au fil de nos vies, en attendant le grand « exode ».



Moïse, Élie, le Fils



Moïse et Élie, la loi et les prophètes, sont accomplis avec Jésus, le Fils. En lui, par l’œuvre de sa Pâque, ils trouvent leur sens plénier. Les vieux mots de la Bible ne sont pas périmés : ils sont remplis à pleins bords. À partir de là, Pierre, Jacques et Jean, la future Église, vont prendre le relais. Jésus apparaît ici comme le centre de l'histoire. La liberté de Dieu peut faire de nous des fils à l'image du Fils « par nature ». Jésus, à la fin, reste seul, toujours le même : jusqu'à notre propre résurrection, nous avons à vivre avec la pauvreté de ces apparences.