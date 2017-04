Prier avec la Parole en avril

Croire Paroisses et le Réseau mondial de la prière du pape

L’intention d'avril 2017 est : Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vocation en envisageant, aussi, la possibilité de se consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée.

Le Pape propose à son Réseau Mondial de Prière de prier ce mois-ci pour les jeunes . Ils sont les sujets actifs du prochain Synode : non seulement parce qu'il s'agit d'eux, mais surtout ils sont consultés pour aider les évêques à bien voir les chemins de l'évangélisation et du discernement vocationnel. Sommes-nous prêts, nous aussi, à inviter de nouveaux jeunes parmi nous ? À leur confier une responsabilité ? À leur donner la parole au sujet de la foi et de la réponse à l'appel du Christ. Prions à cette intention.

Nous publions la forme longue (20’) de cette proposition, la forme brève (10’) est sur le site du Réseau mondial de prière du pape.

Mise en présence

Choisissons un chant que nous aimons bien.

Suggestion : Nous te bénissons, Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit ! Nous te bénissons, Seigneur, toi la source de la vie !

Seigneur, nous te bénissons d'être la source de la vie. Tu donnes à ton Église certes âgée une jeunesse toujours renouvelée. Dispose-nous à penser et agir selon ton désir pour que les jeunes soient appréciés, valorisés, respectés et aimés dans la famille de l'Église.

Méditation

1 La paix (Jean 20, 26)

- Regardons Jésus et ses apôtres : ceux-ci traversent une crise profonde, leur sauveur et ami est vraiment mort, ils l'ont revu vivant, mais il demeure invisible à leurs yeux. Quel va être son mode de présence ?

- Jésus, par miséricorde, par amitié, pour les sauver, apparaître aux apôtres à nouveau. Il veut les encourager. Il leur donne sa paix.

- Stupéfaction et joie des apôtres. Et Thomas n'en croit pas ses yeux !

Silence…

Seigneur, tu viens à notre rencontre dans les événements de la vie. Tu nous donnes des signes de ta présence. Merci !

2 Le Cœur du Christ (27)

- Jésus dit à Thomas d'avancer son doigt, de regarder ses mains ; il l'invite à croire.

- Thomas regarde, et confesse sa foi.

Silence…

Seigneur Jésus,Cœur Bon.

3 Devenir des hommes de foi

- Penser au chemin de foi de Thomas : il a été choisi, il rencontre Jésus vivant, il donnera sa vie pour lui.

- Faire mémoire de mon propre chemin de foi : les grandes étapes que j'ai traversées, comment j'ai grandi dans la foi.

Silence…

[Seigneur Jésus], … touche les cœurs de ceux qui ne cherchent que leur profit aux dépens des pauvres ;

soutiens-nous dans notre lutte pour la justice, l’amour et la paix... (François).

Cœur à cœur avec le Seigneur :

À partir de ce que nous avons reçu dans sa prière, moment plus intense où chacun parle au Seigneur : du bonheur de croire sans avoir vu… Adorer Jésus, le louer, lui poser une question, attendre Sa réponse…

Pour conclure

(suggestion : lire ensemble lentement, brève pause sur les barres verticales)

Seigneur Jésus Christ,|tu donnes sens à notre histoire|et tu nous invites à participer|à la construction de ton Royaume de paix.|Donne aux jeunes de tous les pays | l'audace et la confiance nécessaires | pour se lever à ta suite | et se mettre au service de leurs frères. | Aide-les à trouver une voie | à travers laquelle ils pourront partager largement | les dons qu'ils ont reçus, | sans écarter la possibilité de se donner tout à Toi. |Fais que, fortifiés par ta grâce,|ils te choisissent jour après jour|sur la route qu'ils auront choisie.

Avec toi nous prions : Notre Père.

Partage

Nous pouvons nous entraider à voir clair : pouvons-nous mettre en place une démarche, faire un pas pour aider les jeunes à croire et à entendre l'appel de Jésus ? Librement, ceux qui le souhaitent peuvent dire quel est le fruit de cette méditation : là où nous nous sommes sentis encouragés en ce sens. Préparons ce partage :(temps de silence). Qu'est-ce que c'est le Seigneur m'a fait comprendre ? Qu'est-ce qui peut aider les autres ? Préciser ce que je vais partager.

D'après Benoît Willemaers, s.j., Bruxelles - Réseau Mondial de prière