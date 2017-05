L’évolution du catholicisme en Afrique

Évangélisation

Quelle est l’importance de l’Église catholique en Afrique ?

En 2015, le Vatican a recensé un peu plus de 222 millions de catholiques en Afrique : près d’un Africain sur cinq était donc baptisé. Cela représente environ 17 % de la communauté catholique dans le monde, 2 % de plus qu’en 2010.

Ces fidèles vivent pour la quasi-totalité en Afrique subsaharienne, le nord du continent étant essentiellement musulman. Les concentrations de catholiques n’en restent pas moins très variées selon les pays. Parmi les grands pays catholiques se distinguent notamment le Burundi, la Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, l’Angola ou encore les Seychelles.

Le catholicisme progresse en Afrique, et les prêtres y sont de plus en plus nombreux. En cinq ans, leur effectif a bondi de 20 %. Cette hausse des vocations contraste avec la pénurie de prêtres qui touche les paroisses européennes. Tant et si bien que l’Afrique est devenue un continent «exportateur de prêtres». Sur la même période de cinq ans, leur nombre avait diminué d’environ 5 %, en Europe comme en Amérique du Nord.

Comment expliquer la progression du catholicisme en Afrique ?

L’augmentation de la présence catholique en Afrique trouve d’abord sa source dans la vitalité démographique du continent. Selon les projections de l’ONG Population Reference Bureau, plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest pourraient ainsi voir leur population multipliée par plus de 2,5 d’ici à 2050.

Toutefois, la croissance démographique n’explique pas à elle seule la progression constante du catholicisme africain, autrement plus importante. Entre 2010 et 2015, la population catholique a crû de 19,5 %, tandis que la population totale du continent progressait «seulement» de 9,6 %.

Pour Cédric Mayrargue, docteur en science politique associé au LAM (Les Afriques dans le monde), ce développement est aussi dû au potentiel de conversion du continent : «Des zones entières pratiquent encore les religions traditionnelles, et sont considérées comme des terres de mission.» En témoigne le pourcentage de baptêmes reçus après l’âge de 7 ans, (33 %), presque deux fois plus important que la moyenne mondiale.

Philippe Hugon, chercheur à l’Iris et auteur de Afriques. Entre puissance et vulnérabilité (1), émet, quant à lui, une hypothèse sociale pour expliquer une partie de la recrudescence des vocations religieuses sur le continent : «En Afrique, le prêtre n’a pas seulement un rôle religieux, c’est aussi un statut, proche de celui de l’instituteur, comme en Europe au XIXe siècle. Être ordonné, c’est accéder à une reconnaissance qui attire de nombreux jeunes.»

La représentation de l’Église africaine au Vatican suit-elle ce mouvement de progression ?

Depuis son élection en 2013, le pape François a désigné six cardinaux africains. Ils sont désormais plus nombreux que les cardinaux asiatiques (14) et d’Amérique du Nord (13), mais moins que ceux d’Amérique du Sud (21), et surtout d’Europe (54).

«Il y a un vrai paradoxe entre la croissance numérique de l’Église catholique en Afrique et sa faible représentation institutionnelle, estime Cédric Mayrargue. Le catholicisme africain reste en marge des réflexions théologiques mondiales.»

L’Église catholique en Afrique a pourtant des caractéristiques propres à apporter à l’Église dans le monde, souligne le Père Bernard Ugeux, Père Blanc en République démocratique du Congo : «La pratique des Africains est très religieuse, très incarnée. Ils peuvent apporter le goût de la célébration, de la prière en famille et en communauté aux Occidentaux, qui eux pratiquent moins.»

Comment relever le défi des Églises pentecôtistes et évangéliques ?

Depuis les années 1980, l’Église catholique est concurrencée en Afrique par les mouvements pentecôtistes et évangéliques, notamment venus du monde anglo-saxon et d’Amérique du Sud. On évoque souvent un «exode» des fidèles catholiques vers ces Églises protestantes. Si les pentecôtistes et les évangéliques représentaient près de 15 % des Africains en 2015, Cédric Mayrargue tient à relativiser le phénomène, très contrasté selon les pays : «Le processus n’est pas à sens unique : il y a des retours vers la confession catholique. Les frontières sont précaires, et on observe des doubles appartenances, à la fois protestantes et catholiques.» Le Père Bernard Ugeux appuie cette analyse : «Le pentecôtisme rejoint certains aspects des religions traditionnelles locales. On voit des fidèles aller à la messe le dimanche, et faire appel à un pasteur dès qu’ils sont préoccupés par des histoires de sorcellerie ou de guérison.»

Cédric Mayrargue distingue deux types de croyants pouvant être attirés par le discours pentecôtiste et évangélique. D’une part, «les populations précaires à la recherche de réponses aux problèmes du quotidien», que peuvent porter ces prédications. D’autre part, la classe moyenne et urbaine, séduite par «une théologie qui valorise l’ascension sociale et l’épanouissement individuel».

Comment répondre à ce défi ? «Le Renouveau charismatique catholique peut être une réponse, et il est d’ailleurs très souvent mâtiné de pentecôtisme et de religion traditionnelle en Afrique», répond le Père Ugeux. Ce missionnaire est convaincu que l’avenir de l’Église catholique africaine réside en grande partie dans sa capacité à s’adapter aux cultures locales, dans la logique d’inculturation prônée par Jean-Paul II dès 1989, lors d’une homélie au Malawi où il avait déclaré : «Aujourd’hui je vous recommande vivement de regarder en vous-mêmes. Regardez les richesses de vos propres traditions.»

(1) Éd. Armand Colin, 2016, 272 p., 24 €.

Élise Racque